Krádeže jízdních kol

KOLÍNSKO – Letos se podařilo objasnit polovinu případů.

Do současné doby, tedy od začátku letošního roku do půlky srpna, evidujeme ve Středočeském kraji celkem 366 případů odcizených jízdních kol, které jsme kvalifikovali jako trestný čin krádež. Tato jízdní kola byla odcizena jak z volného prostranství, kde bývají odstavena, a mnohdy ani nijak zabezpečena, na veřejných prostranstvích, tak i případy vloupáním do různých objektů, například sklepů, garáží, bytových domů či koláren.

Na Kolínsku, ve stejném období, jsme takových skutků, tedy tzv. krádeží prostých a krádeží vloupáním, kde byl předmětem zájmu pachatele tento dopravní prostředek, zaevidovali dohromady 34.

Z tohoto počtu policisté objasnili a zjistili konkrétní pachatele u poloviny případů. Těm jsme již za spáchaný trestný čin sdělili podezření. Nejvíce případů nám bylo oznámeno v jarních měsících, kdy i s ohledem na povětrnostní podmínky začíná cyklistická sezóna.

Z případů objasněných v posledních měsících můžeme zmínit například případy z dubna a května tohoto roku, kdy se podařilo objasnit odcizení hned devíti jízdních kol, která se podařila i zajistit a vrátit majitelům.

Krádeže 5 jízdních kol z letošního března a dubna, která byla uzamčena ve společných prostorech bytových domů v Kolíně, měl na svědomí 26letý muž. V této souvislosti jsme mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Další 3 jízdní kola odcizil v březnu, taktéž ze společných prostor bytového domu v Kolíně, 41letý muž. Podařilo se objasnit i krádež jízdního kola v Černých Voděradech, za což policisté i 38leté ženě sdělili podezření ze spáchání výše zmiňovaného trestného činu.

Všechny tyto osoby jsou recidivisty v této trestné činnosti, za kterou byly v posledních třech letech odsouzeni.

V roce 2022, za stejné období, tedy od počátku ledna do půlky srpna, registrovali policisté celkem 42 případů krádeže jízdních kol a objasnili bezmála polovinu.

Vypátrání pachatelů takových krádeží není mnohdy zcela jednoduché. Pachatelé, kteří jsou mnohdy recidivující, si mnohdy počínají nenápadně a přirozeně a nebudí příliš pozornosti okolí.

Odcizená jízdní kola pak následně končí u dalších osob, kterým je pachatelé za příznivou cenu prodávají, ale například i v bazarových provozovnách.

Jak se nejlépe chránit před krádeží kol?

Používejte vždy kvalitní bezpečnostní zámek a to nejen při odstavení jízdního kola na ulici, ale také v kolárnách či společných prostorách domů. Bicykl uzamykejte k pevnému bodu (např. k zábradlí, ke kolostavu). Na trhu je celá řada velmi kvalitních zámků. V tomto případě platí, že investovat větší částku za kvalitní zabezpečení se rozhodně vyplatí.

Jestliže Vaše kolo přepravujete, například na střeše či na závěsu automobilu, dbejte na to, abyste kolo řádně uzamknuli.

V případě, že své kolo ukládáte ve společných prostorách domu, dbejte na uzamykání vstupních dveřích do domu a také místností, kde se kola nachází. Nevpouštějte do domu nikoho cizího. Mnoho majitelů ponechává své jízdní kolo na balkonech, což může být, v případě, že bydlíte v nižších podlažích, velkým lákadlem pro zloděje.

Pokud musíte své kolo na několik okamžiků odstavit, vybírejte si vždy místo, na které vidíte, případně místo, kde jsou kamerové systémy. Tomu se zloději raději vyhnou.

Informujte se o možnosti nákupu čipů, které se umísťují do rámu kola a které usnadňují jeho identifikaci.

Pro případ krádeže Vašeho kola si poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné provedení, případně pořiďte jeho fotografii, abyste mohli svůj bicykl v případě potřeby identifikovat. Ponechejte si také doklady o koupi kola.

Okamžitě se obraťte na policii, na linku 158, když zjistíte, že ke krádeži došlo. Čím dříve začnou policisté po pachateli pátrat, tím je větší šance, že ho dopadnou.

Ačkoli existují mnohé bezpečnostní prvky na ochranu před krádeží jízdních kol, jako jsou kvalitní trubkové zámky, bezpečnostní uzamykatelné stojany a další, zdaleka nejúčinnější prevencí krádežím jízdních kol je nenechávat jízdní kolo bez dozoru. Zvláště venku je dobré mít stále bicykl na očích nebo ještě lépe nechat u kol vždy někoho, kdo kola osobně pohlídá.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

17. srpna 2023

