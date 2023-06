Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Krádež jako koníček

KOLÍNSKO – Recidivistovi hrozí až tři roky za mřížemi.

Policisté z obvodního oddělení Kolín sdělili 31letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže a jelikož se jedná o opakovaně trestaného muže, hrozí mu v případě odsouzení vyšší trest.

Jedenatřicetiletý recidivista se krádeže dopustil během necelého měsíce ve třech případech. Na konci května vstoupil do prodejny na Náměstí Republiky v Kolíně, odkud odcizil dvě láhve tvrdého alkoholu. Ty pak ukryl pod oblečení a prošel pokladní zónou.

Ve druhém případě byl scénář podobný, akorát prodejnu navštívil v Polepské ulici. Tam do velké tašky nenápadně naházel 15 čokolád a po cestě k pokladně vypil plechovku slazeného nápoje. Nicméně i tady pokladnou prošel bez zaplacení.

Nakonec se zmocnil ve Velkém Oseku jízdního kola, které bylo opřené za prodejnou potravin.

Těchto jednání se dopustil i přes to, že byl v posledních třech letech za krádeže odsouzen. Hrozí mu trest odnětím svobody v délce od šesti měsíců do tří let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

20. června 2023

