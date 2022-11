Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Investice do cenných papírů se ženě nevyplatila

KOLÍNSKO – Podvodným jednáním přišla o téměř devět set tisíc korun.

Na kolínské policisty se obrátila 61letá žena s žádostí o pomoc, která kvůli investování do cenných papírů přišla o více než osm stovek tisíc korun.

Z její výpovědi vyšlo najevo, že reagovala na sociální síti na inzerát s nabídkou výhodného zhodnocení peněz cestou cenných papírů. Na její reakci se jí ozval telefonicky muž vydávající se za zástupce společnosti. Ten jí uvedl, že musí uhradit vstupní poplatek ve výši 5 tisíc korun, který dobrovolně zaplatila. Po pár dnech se jí tentýž muž ozval a sdělil jí, že její peníze již vydělávají s tím, že aby jí mohl část zisku ze vstupního poplatku poslat, musí si navíc zřídit nový účet u jiné banky. Navedl ji, aby si nainstalovala do svého počítače AnyDesk, díky kterému ji může se vším pomoci, aniž by ona musela něco dělat. Žena se vším souhlasila a nainstalováním výše uvedené aplikace AnyDesk mu zpřístupnila svůj původní účet, z něhož v pěti převodech ženu připravil celkem o 850 223 Kč.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Za to pachateli v případě zjištění a jeho dopadení hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

4. listopadu 2022

