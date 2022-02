Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě ženy byly sraženy vozidlem

KOLÍNSKO – Okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

První únorový den, před sedmnáctou hodinou, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě, při níž byly sraženy dvě chodkyně osobním vozidlem.

Podle dosavadního šetření došlo ke střetu s chodkyněmi pravděpodobně tak, že 75letý řidič vozidla Kia jel ulicí Antonína Kaliny v Kolíně, ve směru od kruhového objezdu na Masarykův most, kde narazil do dvou žen, ve věku 30 a 33 let, které přecházely vozovku po vyznačeném přechodu pro chodce. Po nárazu obě upadly na komunikaci.

Obě sražené chodkyně byly převezeny s blíže nespecifikovaným zraněním do kolínské nemocnice.

U všech zúčastněných policisté provedli dechovou zkoušku a všechny byly s negativním výsledkem.

Okolnostmi dopravní nehody a stejně tak míra zavinění jednotlivých účastníků je nadále v šetření.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

2. února 2022

vytisknout e-mailem