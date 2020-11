Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Alkohol za volant nepatří!

KOLÍNSKO – Řidič nadýchal jedno a půl promile.

Že alkohol za volant nepatří, víme všichni, ale ne každý z nás to bere vážně.

Ve čtvrtek 19. listopadu po 23. hodině zastavili kolínští policisté osobní vozidlo VW Golf, které řídil 23letý muž. Ten projížděl Kolínem ulicí Politických Vězňů a na světelné křižovatce pokračoval do ulice Kutnohorská, kde byl hlídkou zastaven. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce, kdy mu přístroj naměřil pozitivní výsledek s hodnotou jedno a půl promile. Posléze se podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, po kterém byl umístěn do cely předběžného zadržení, kde mu bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento trestný čin mu hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi.



Je alkohol tlumič nebo nakopávák?

Alkohol patří mezi tlumivé drogy – při nadměrné konzumaci působí sedativně, zpomalí dýchání a může dojít až k zástavě dechu. Aby to ale nebylo tak jednoduché, účinky se v průběhu konzumace mění s požitým množstvím: menší množství působí jako stimulant - člověk je rozjařený, uvolněný, hýří vtipem, roste mu sebevědomí a má pocit, že má více energie, s narůstajícím počtem drinků dochází ke snížení pozornosti a útlumu až spánku (nastupují sedativní, tlumivé účinky).

Kromě toho alkohol významně ovlivňuje vnímání – je narušená schopnost koordinace, rovnováhy, odhadu vzdálenosti, člověk reaguje se zpožděním a navíc neadekvátně. Mimo to se účinkem alkoholu zmenšuje zorné pole, což má za následek tzv. tunelové vidění – je to jako kdybys na svět koukal z nějaké roury. Z myšlení se vytratí racionalita, úsudek je pokřivený. U opilých lidí jsou také časté sklony k agresi. Alkohol odbourává zábrany a tak se z tichých, plachých lidí stávají bouřliváci. A z opatrných řidičů závodníci.

Co z toho plyne pro řidiče?

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbání se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Člověk pod vlivem si více věří a jeho rozjařenost a sebevědomí mají za následek, že více riskuje, jede rychleji, rozpálí to na rovince, řeže zatáčky a prostě si to užívá. Má pocit, že mu řízení perfektně jde a je z toho v euforii. Možná nebezpečí si nepřipouští, jeho zábrany padly. Zkreslené vnímání si neuvědomuje, připadá si „normálně“, resp. mnohem lépe a schopněji, než normálně.

Bohužel ale jeho tělo ani mysl nefungují stejně, jako za střízliva, stává se, že chybně šlápne, jeho pohyby volantem mohou být neadekvátní situaci, špatně odhadne vzdálenost či přiměřenou rychlost vzhledem k terénu a navíc nevnímá plně, co se kolem děje (tunelové vidění).

V případě nenadálé události reaguje přehnanou silou (dupne na brzdu příliš zhurta, strhne volant), avšak mnohem později, než střízlivý řidič.

To všechno (dohromady i samostatně) může mít naprosto fatální následky!

Zároveň na silnici nikdy nejsme sami. Je třeba brát v úvahu další účastníky provozu a tak trochu předvídat jejich chování. Počítat s dalšími automobily, motorkáři, cyklisty, chodci nebo zvířaty, kterým je úplně jedno, že zrovna jedu. A opatrné předvídání není zrovna disciplína, kde by opilí lidé excelovali.

Zrádný zbytkový alkohol

Zatímco přímo po skleničce jde řídit jen málokdo, ráno po večírku usedne za volant spousta lidí a ani si neuvědomí, že mohou být pro sebe i okolí nebezpečím. Pro policii je to přitom alkohol jako alkohol. Nerozlišuje mezi zbytkovým a čerstvým. Pro takzvaný zbytkový alkohol je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce. Může mít i hladinu dosahující až jednoho promile, a přitom si myslet, že už je v pořádku.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

20. listopadu 2020

