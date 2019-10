Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj zadržen přímo při činu

KLADENSKO – Dobrá práce kladenských kriminalistů.

Na základě operativního šetření a díky osobní znalosti kladenských kriminalistů se podařilo 25. října 2019 v časných ranních hodinách zadržet devatenáctiletého mladíka z Kladenska.

Ten se pokoušel vloupat do mincovníku vysavače v myčce v ulici Milady Horákové v Kladně. Poté, co spatřil zde hlídkujícího policistu, dal se na útěk, avšak byl kriminalistou pronásledován a následně zadržen. Po zadržení byl ve spolupráci s policisty oddělení hlídkové služby převezen na policejní služebnu. Během zadržení se navíc zasahujícímu kriminalistovi spontánně přiznal, že je pachatelem i předešlých vloupání do mincovníků vysavačů.

Recidivistovi, který byl v posledních třech letech odsouzen za majetkovou trestnou činnost, vyšetřovatel sdělil obvinění z přečinu krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Také byl dán návrh na vzetí obviněného do vazby, čemuž Okresní soud v Kladně vyhověl.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

31. října 2019

