Zloděj využil nepozornosti ke krádeži

KLADENSKO – Pomozte při dopadení pachatele, který se v autobuse zmocnil batohu.

Policisté obvodního oddělení Kladno v současné době prošetřují případ krádeže v linkovém autobuse, který byl oznámen na policejní služebnu dne 4. března 2020.

Neznámý pachatel téhož dne v časovém rozmezí od 19.50 do 21.20 hodin v autobuse linky č. 630 na trase z autobusového nádraží v Berouně do zastávky autobusového nádraží v Kladně odcizil volně odložený batoh. Před odcizením byl batoh umístěn v přihrádce za sedadlem řidiče autobusu. Jednalo se o batoh šedomodré barvy, jehož obsahem byla peněženka s finanční hotovostí, osobní doklady, platební karta a osobní karta do tachografu. Dále digitální fotoaparát značky Nikon, notebook a svazek klíčů. Pachatel svým jednáním způsobil poškozenému šestadvacetiletému muži škodu ve výši necelých 32 000,- Kč.

Policisté nyní po pachateli pátrají a tento případ prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů.

Policie vyzývá cestující, kteří dne 4. března 2020 v tuto inkriminovanou dobu cestovali linkovým autobusem č. 630 z Berouna do Kladna a povšimli si osoby při manipulaci s batohem, aby poskytli informace na policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

Kladenští policisté neustále upozorňují občany, aby dbali zvýšené opatrnosti na své věci a neponechávali své věci bez dohledu, neboť zloděj umí využít i malou chvilku nepozornosti k obohacení se ve svůj prospěch.

Důležité rady, jak se nestát obětí krádeže:

neustále mít svůj majetek pod dohledem a neponechávat ho nikde volně, ať se jedná o lavičku v parku, na autobusových zastávkách, na nádražích, v městské hromadné dopravě, ve zdravotnických čekárnách nebo nákupních střediscích, či restauračních zařízeních

v prostředcích MHD, na ulicích a v místech většího výskytu lidí věnujte zvýšenou pozornost svým peněženkám, mobilním telefonům, taškám, kabelkám a zavazadlům

finanční hotovost, peněženky, mobilní telefony, doklady vždy mějte pod bezpečným uzavřením kabelky, tašky, ledvinky nebo alespoň pod zipem v kapse

v obchodě neukládejte tašky, batohy a jiná příruční zavazadla do nákupních vozíků

peněženku a doklady noste pokud možno odděleně

nenoste doklady a peníze v bočních kapsách batohů, tašek ani ošacení

mobilní telefon ukládejte v upevněném pouzdře na místo, o němž máte největší přehled nebo do vnitřních kapes oděvů

nenoste u sebe zbytečně velkou finanční hotovost

pokud u sebe nosíte bezpečnostní kód k platební kartě, noste jej odděleně od karty

pokud vám byla platební karta odcizena, ihned zablokujte účet. nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

5. března 2020

