Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj ukradl tři jízdní kola

KLADENSKO – Zabezpečte si lépe svůj majetek.

Policisté z obvodního oddělení Zlonice šetří případ odcizení tří jízdních kol z pozemku v obci Zvoleněves, čehož se dopustil zatím neznámý pachatel.

Ten měl dle provedeného šetření přistoupit na částečně oplocený pozemek u domu v době od večerních devíti hodin 10. ledna do večerní půl sedmé 11. ledna, kde se ujal tří jízdních kol značek Author, Specialized a Trek Merlin, která byla opřená u dřevníku v zadní části pozemku.

Na odcizení vznikla poškozenému škoda ve výši okolo 30 tisíc korun.

Znesnadněte zlodějům vstup na váš pozemek, do domu, garáží, kůlen, zahradních domků: Jízdní kola jsou pro zloděje dobrým artiklem, který mohou dobře zpeněžit. Apelujeme proto na jejich vlastníky, aby si i je řádně zabezpečili před odcizením. Kolo zamykejte i na pozemku, v kůlně, garáži či v jiných prostorách, kde je parkujete. Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému předmětu, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje). Můžete také nechat kolo zapsat do registru kol a opatřit příslušnou nálepkou, což může řadu zlodějů odradit.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

13. ledna 2022

