Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se vloupal do prodejny

KLADENSKO – Při vloupání bylo způsobeno značné poškození dveří.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní prošetřují případ vloupání do prodejny v Kladně v ulici Vítězná.

Dosud neznámý pachatel vnikl za užití násilí do prodejny dne 28. května 2020 krátce po třetí hodině ranní. Při vloupání značně poškodil vstupní dveře, čímž vznikla škoda ve výši 50 000,-Kč. Dále v prostoru prodejny pachatel zkonzumoval jedno pivo a odcizil krabičku cigaret. Celkem způsobená škoda činí 50 134,-Kč.

Policisté v současné době po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a poškození cizí věci.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž prodejny ve Vítězné ulici v Kladně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se do prodejny vloupal sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na bezplatnou linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. května 2020

