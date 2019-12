Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do strojovny výtahu

KLADENSKO – Pomozte zjistit pachatele.

Ve středu 11. prosince 2019 se na policisty Obvodního oddělení Kladno – město obrátil jedenatřicetiletý muž, aby oznámil, že v době do 12:00 hodin dne 6. 12. 2019 do 08:00 hodin dne 11. 12. 2019 došlo v panelovém domě v Kladně v ulici Tyršova k vloupání do místnosti strojovny výtahu. Zatím nezjištěný pachatel nejprve rozlomil cylindrickou vložku zámku a následně odcizil osm kusů ovládacích výtahových tlačítek a vrtačku. Celkem byla způsobena škoda ve výši 14.720,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo výtečníka vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od případných svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené strojovny výtahu v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. prosince 2019

