Vloupání do kůlny a garáže

KLADENSKO Pomozte vypátrat zloděje.

V pondělí 16. srpna 2021 přijali policisté Obvodního oddělení oznámení, že v obci Pchery v ulici 5. května došlo kůlny a garáže.

Neznámý pachatel v době od 20:00 hodin dne 15. srpna 2021 do 08:00 hodin dne 16. srpna 2021 vnikl nejprve na pozemek rodinného domu a následně do nezajištěné kůlny, ze které si odnesl kýbl plný brambor. To mu zřejmě nestačilo a po vypáčení mříže u okna vnikl i do garáže, že které si odnesl úhlovou brusku, svazek prodlužovacích kabelů a dílce ke keramické mozaice. Škoda byla vyčíslena na 3.290,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachateli hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Aby se podařilo pachatele vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - venkov, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 561. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. srpna 2021

