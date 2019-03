Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do chaty

KLADENSKO – Jak se zachovat, když byla nemovitost vykradena.

V úterý 26. března 2019 přijali policisté Obvodního oddělení Kladno – venkov oznámení, že došlo v Kladně Švermově v ulici K Hřišti k vloupání do chaty. Neznámý pachatel v době od 31. prosince 2018 do 26. března 2019 nejprve překonal oplocení a následně poškodil dvě skleněné výplně a rám okna a vnikl do nemovitosti. Z chaty poté odcizil rádio na CD stříbrné barvy, zn. Panasonic v současné hodnotě 2.000,-Kč. Dále zloděj poškodil závoru zámku dveří u kůlny a rám dveří do kůlny. Majiteli způsobil cekem škodu 6.000,- Kč.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby k podobným případům nedocházelo, nebo byly eliminovány, může přispět i majitel správným zabezpečením objektu.

Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice.

Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centrální ochrany.

Také přinášíme několik rad, jak pomoci policii s vyšetřováním této trestné činnosti:

Cennější věci nenechávejte přes zimu v rekreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

Při pobytu v chatě si všímejte pohybu neznámých osob automobilů. Svědectví je důležitým vodítkem pro práci Policie ČR.

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimním období. Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla.

Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu. Neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte policii.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno



