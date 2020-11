Ve správnou dobu na správném místě

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

KLADENSKO – Dopravní policisté uhasili požár v rodinném domě.

V sobotu 21. listopadu 2020 po poledni prováděli dopravní policisté dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, když ve vysílačce zaslechli informaci, že v obci Doksy hoří rodinný dům. Vzhledem k tomu, že se nacházeli poblíž obce, vyjeli ihned na místo události.

Ze všech složek integrovaného záchranného systému byli policisté první u požáru, proto ihned zasáhli.

Před domem se nacházel třináctiletý chlapec, který v domě žije a bratr majitele domu. Mladík, který byl v době zahoření v nemovitosti, slezl z prvního patra po žebříku, ale tím pádem dům zůstal uzamčen zevnitř.

Policisté, aby se dostali dovnitř, vyrazili vstupní dveře a s hasicím přístrojem, v silně zakouřeném domě, hledali ohnisko požáru. To našli záhy v koupelně v přízemí, kde se však oheň již velmi rozšířil. Přes plameny se nemohli dostat do místnosti, proto použili hasicí přístroj z bezpečné vzdálenosti z chodby. Poté, co vypotřebovali svůj hasicí přístroj a požár se stále nedařilo uhasit, vyběhli z objektu ven. Naštěstí se v tu dobu objevila i druhá hlídka dopravních policistů, kteří poskytli svůj přístroj z vozidla a tak hašení mohlo úspěšně pokračovat. Mezi tím dodali další hasičáky i sousedé v okolí, tudíž se policistům podařilo dostat oheň pod kontrolu a následně ho i uhasit a to před příjezdem HZS.

Hasiči si věc převzali do své kompetence a vyšetřovatel po ohledání místa zahoření vyloučil cizí zavinění (jednalo se o technickou závadu na sušičce).

Policisté byli na místě ošetřeni rychlou záchrannou službou, kdy jim lékař poskytl kyslík. Jinak u zasahujících policistů nebylo shledáno žádné poranění.

Svým včasným zásahem zcela jistě hlídka zabránila dalšímu šíření požáru a uchránila tím majetek majitele nemovitosti. Za to jim patří poděkování.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. listopadu 2020

