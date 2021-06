Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Úspěšný zákrok policejní hlídky

KLADENSKO - Zloději byli policisty dopadeni na útěku.

Policisté obvodního oddělení Kladno v rámci výkonu služby v sobotu 5. června 2021 v odpoledních hodinách zadrželi dva podezřelé pachatele majetkové trestné činnosti na útěku.

Dva pachatelé kolem sedmnácté hodiny vnikli na pozemek v Kladně v ulici J. Vrby a poté za užití násilí se vloupali do rodinného domu v rekonstrukci. Poté z domu odcizili sekeru a ruční míchalo, které si zanechali u vysokého oplocení a přes přístavek vnikli na další pozemek. Po překonání dvoumetrového oplocení, které pachatelé přelezli do ulice J. Vrby byli následně policejní hlídkou zadrženi. Předběžná škoda byla vyčíslena na částku necelých 2 500,-Kč.

Policisté podezřelé pachatele ve věku pětapadesát let z Kladna a šestadvacet let cizí státní příslušnosti eskortovali na policejní služebnu k provedení prvotních úkonů a následně byli umístěni do policejní cely. Pachatelé jsou nyní za své protiprávní jednání podezřelí z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že mladší z pachatelů je recidivista a již v minulosti v posledních třech letech byl odsouzen za další majetkovou trestnou činnost hrozí mu nástup do výkonu trestu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

7. června 2021





vytisknout e-mailem