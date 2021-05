Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická nehoda na D7

KLADENSKO – Pomozte vyšetřovateli zjistit, co přecházelo kolizi.

Včera 20. května 2021 v 09:22 hodin došlo na cca 8 km dálnici D7 ve směru na Slaný k vážné dopravní nehodě.

Ze zatím nezjištěných příčin došlo ke srážce sedmačtyřicetiletého muže s jízdní soupravou složenou z tahače a návěsu. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem.

Podle výpovědi osmačtyřicetiletého řidiče jízdní soupravy bylo zjištěno, že muž pravděpodobně vstoupil do jízdní dráhy nákladního vozidla zpoza kamionu, který byl zaparkován v odstavném jízdním pruhu. K odstavení vozidla mělo dojít, dle svědeckých výpovědí, po šesté hodině ranní.

Aby se podařilo výše zmiňovanou dopravní nehodu řádně objasnit, hledáme svědky této kolize. Také žádáme řidiče vozidel, kteří v době od 06:00 hodin do 09:22 hodin projížděli místem události a mohli by svými poznatky pomoci vyšetřovateli zjistit, co předcházelo srážce, aby se přihlásili na službu kriminální policie. Vyšetřovateli případu by pomohly k objasnění případu i záběry z palubních kamer vozidel, která 20. května 2021 mezi šestou až půl desátou projížděla uvedeným úsekem dálnice. Jakékoliv informace je možné sdělit policistům osobně na SKPV Kladno, nebo telefonicky na čísle 974 873 430. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. května 2021

