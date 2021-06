Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Rychlý a profesionální zákrok policistů

KLADENSKO -Zloděj byl po krádeži dřevěného materiálu dopaden.

Na základě oznámení po šestnácté hodině dne 8. června 2021 ihned vyjížděli policisté oddělení hlídkové služby do Škroupovy ulice v Kladně, kde z pozemku u zahradního domku došlo ke krádeži dřevěného stavebního materiálu neznámými osobami.

Po cestě na místo oznámení policejní hlídka zaznamenala jedoucí podezřelé dodávkové vozidlo, které za pomoci zvukového a výstražného zařízení zastavila ke kontrole ve Vašíčkově v Kladně. V dodávce se nacházela tříčlenná posádka, kterou policisté zkontrolovali a poté převezli na policejní služebnu k prvotním a procesním úkonům. Policejním šetřením ve spolupráci s ostatními policejními hlídkami obvodních oddělení bylo zjištěno, že kontrolovaná posádka vozidla se nacházela ve Škroupově, kde jeden z pachatelů ve věku osmačtyřicet let po vytvoření otvoru do plotu vnikl na pozemek, kde ze zahradního domku odcizil padesát kusů dřevěného stavebního materiálu a dva kusy zateplení oken, které odnesl do lesa a připravil k následnému odcizení. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na částku 15 000,-Kč.

Policisté nyní tento případ prošetřují a osmačtyřicetiletý muž z Prahy je za své protiprávní jednání podezřelý z trestného činu krádeže. Pachatel se již v minulosti dopustil jiné trestné činnosti.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

9. června 2021

