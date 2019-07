Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič narazil do stromu

KLADENSKO – Dalším šetřením bylo zjištěno, že chtěl spáchat sebevraždu.

Včera 29. července 2019 přijal operátor Rychlé záchranné služby Středočeského kraje oznámení, že se v památníku Lidice, poblíž místního rybníka nachází havarované vozidlo. Jedenapadesátiletý řidič osobního vozidla VW Sharan narazil do stromu a posléze si sám zavolal záchranku. Při nehodě utrpěl zatím nezjištěné zranění a byl rychlou záchrannou službou převezen do kladenské nemocnice. Dalším ohledáním místa bylo zjištěno, že se výše zmiňovaný muž nejprve pokusil o sebevraždu udušením výfukovými plyny, poté, co spolykal léky, které zapil alkoholem. Když se mu toto nepodařilo, rozhodl se život následně ukončit život nárazem automobilem do vzrostlého stromu. Ve vozidle byly nalezeny dopisy na rozloučenou.

Případ je prošetřován službou kriminální policie a vyšetřování jako pokus sebevraždy.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. července 2019

vytisknout e-mailem