Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Řidič nadýchal přes čtyři promile

KLADENSKO – Policisté podezřelého umístili do policejní cely.

Dne 2. července 2020 po dvaadvacáté hodině řidič s osobním vozidlem značky Nissan projížděl na trase mezi obcemi Zlonice – Tmáň – Poštovice, ačkoliv před jízdou požil alkohol.

Na základě oznámení policisté obvodního oddělení Zlonice vyjeli na místo do obce Poštovice. Po příjezdu policejní hlídky na místo začaly ihned dvě osoby utíkat od vozidla. Policisté podezřelého řidiče na útěku zadrželi a vyzvali k předložení dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel a k dechové zkoušce. Policejním šetřením bylo zjištěno, že řidičem je sedmadvacetiletý muž z Litoměřicka, u něhož byl výsledek na alkohol pozitivní a naměřená hodnota byla ve výši 4,20 promile alkoholu v dechu. Následně byl podezřelý muž převezen k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu do slánské nemocnice a poté eskortován a umístěn do policejní cely.

Policisté v současné době tento případ prošetřují a muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 1 rok.

Policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná. Tito řidiči jsou nebezpeční a svým protiprávním jednáním ohrožují především zdraví a životy ostatních nevinných účastníků silničního provozu Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

3. července 2020

