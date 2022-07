Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Preventivní akce „Zabezpečte si své domovy“

KLADENSKO – Na nepřítomnost v obydlí není vhodné upozorňovat okolí, ani na sociálních sítích.

Oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policisty obvodních odděleních okresu Kladno připravilo několik preventivních akcí, při kterých občany upozorňují, aby si dávali pozor na majetek a vyvarovali se před vloupáním, neboť drzost pachatelů je nevyzpytatelná a nezná mezí.

První akci uspořádali 16. června 2022 policisté obvodního oddělení ve Slaném v ulicích části V Ráji. Následně probíhala preventivní akce 23. a 28. června 2022 v obci Stochov, kde byly umístěny letáky s preventivním zaměřením na zabezpečení obydlí, a to v Info centru Městského úřadu a Místní knihovny Stochov. Dále na území města Stochov byly letáky předány občanům do schránek ve vytipovaných bytových jednotkách. V dalších dnech měsíce července 2022 budou stochovští policisté umísťovat tyto letáky i na dalších úřadech, a to na Obecním úřadě Kačice, Ledce, Lhota, Žilina, Kamenné Žehrovice a Tuchlovice. Na místní úřadovně Magistrátu města Kladno Švermov policisté poskytovali občanům informace a umístili zde v areálui leták na zabezpečení majetku proti vloupání. Policisté obvodního oddělení Zlonice vyvěsili leták na Úřad městyse Zlonice a další letáky byly umístěny v objektu místní cukrárny. V preventivní akci s tímto zaměřením na zabezpečení svého obydlí budou pokračovat v tomto týdnu i policisté obvodního oddělení Unhošť.

Každým rokem v letních měsících v čase dovolených opouští většina občanů svá obydlí, aby si užili zasloužený odpočinek v rekreačních oblastech. Bohužel, na toto období čekají i lidé, kterým nedotknutelnost cizího majetku nic neříká. Neváhají se do některých, takto dočasně opuštěných bytů a domů vloupat. Pachatelé vloupání do bytů a domů svoji trestnou činnost páchají, v kteroukoliv denní i noční dobu. Mnohdy je neodradí ani ta skutečnost, že obyvatelé domu nebo bytu v noci spí v jiné části obydlí a nebo se nacházejí u rodinných domků v zahradě. Této majetkové trestné činnosti se v mnoha případech dopouštějí organizované skupiny pachatelů s působností po celém území České republiky. Stává se, že majitelé někdy ani hned nepoznají, že u nich byl nezvaný host a zjistí to až po delší době. Ve většině případů je ovšem nezvaná návštěva vidět na první pohled, neboť jsou poničené dveře a okna a v místnostech zůstane po pachatelích značný až nepochopitelný nepořádek.

Jak svá obydlí nejlépe ochránit?

Před odjezdem si řádně zabezpečte své obydlí. V současné době existuje nepřeberné množství, jak svůj majetek zabezpečit. Dá se začít výměnou staré zámkové vložky za novou, bezpečnější zajištění vstupních dveří a nebo výměnou celých dveří za bezpečnostní, včetně zámkového mechanismu, zabudování mříží, různého elektronického zabezpečení a kamerových systémů. Instalací některého ze zabezpečovacích zařízení je možné snížit riziko vloupání, nebo zloděje od jeho úmyslu úplně odradit. Pachatelé vnikají do obydlí zejména přes dveře, okna a balkony.

Mezi další opatření, které může pachatele od vloupání odradit je:

na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňovat a zejména na sociálních sítích nezveřejňovat kdy, kam a na jak dlouho odjíždíte

zbytečně nezanechávat v obydlí větší množství finanční hotovosti, šperky, nezanechávat PIN u platební karty, pokud ano, tak uložit do trezoru

neuváženě neupozorňovat na své majetkové poměry

na schránky a domovní zvonky uvádět příjmení v množném čísle

o svém odjezdu informovat pouze příbuzné a případně sousedy, kteří vám budou vybírat poštovní schránku

Když po návratu z dovolené zjistíte, že vám do obydlí někdo vloupal, snažte se dodržet následující doporučení:

pokud zjistíte, že k vloupání došlo, do bytu nebo domu nevstupujte, zavolejte Policii ČR a vyčkejte do jejich příjezdu

když už do objektu vstoupíte, např. uzavřít okna v nepříznivém počasí, nechť vstoupí pouze jeden člen rodiny, na nic nesahá a vrátí se zpět

nepořádek v bytě nebo domě v žádném případě před příjezdem policistů neuklízejte

nesahejte na věci, o kterých víte, že nejsou na svém místě a po vás je musel mít v ruce pouze pachatel, mohlo by dojít k znehodnocení nebo poškození daktyloskopických stop

na prohlídku bytu a domu a zjištění, co vám bylo odcizeno nebo poškozeno bude čas, až svou práci dokončí kriminální technik a bude ukončeno ohledání místa činu, kvalitní vyhledání a zajištění stop a jejich vyhodnocení je mnohdy jediným důkazem, že na místě byla konkrétní osoba. nprap. Jana Šteinerová

4. července 2022

