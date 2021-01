Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Preventivní akce „Auto není trezor“

KLADENSKO – Ponechané věci ve vozidlech jsou velkým lákadlem pro zloděje.

Oddělení tisku a prevence a policisté obvodního oddělení Unhošť uskutečnili v odpoledních hodinách dne 27. ledna 2021 preventivně bezpečnostní akci „Auto není trezor“, která je zaměřena na krádeže věcí ze zaparkovaných vozidel. Tentokrát pro preventivní akci byla vytipována parkoviště v nákupní zóně u obchodních řetězců v Unhošti.

Hlavním cílem této preventivní akce je snížení trestné činnosti, která je způsobena vloupáním do zaparkovaných vozidel. Někteří řidiči a jejich spolujezdci ponechávají nebo opomínají věci ve svých vozidlech nejen na parkovištích u obchodních domů, ale i u sportovních areálů, zdravotních zařízení, či školních zařízení nebo i v obytných lokalitách. Zapomenuté věci ve vozidlech jsou poté pro zloděje velkým lákadlem a ve většině případů i snadnou kořistí. V mnoha případech dochází k násilnému vniknutí do vozidla, a to právě jen z důvodu, že pachatele přiláká ve vozidle věc, kterou zahlédne uvnitř na viditelném místě. Nejčastěji ponechávanými věcmi ve vozidlech jsou například peněženky, mobilní telefony, doklady, notebooky, kabelky, kufříky, batohy, ale i tašky s nákupem.

Policisté na parkovištích v nákupní zóně upozorňovali návštěvníky obchodních domů, aby si vždy před odchodem zajistili svá vozidla a neopomínali v nich žádné věci alespoň na viditelných místech, neboť každou chvilku nepozornosti umí zloděj využít ve svůj prospěch. K těmto informacích předávali policisté občanům letáky s preventivní tématikou. Dále byly tyto preventivní informace na letáku umístěny i za stěrače zaparkovaných vozidel v prostoru parkovišť.

Občané tuto policejní akci vítali s velmi kladnými ohlasy a informace o bezpečnostní situaci rádi prodiskutovali. V rámci této preventivně bezpečnostní akce oslovili tři desítky občanů a zkontrolovali přes sto vozidel.

Policistky oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policisty obvodních oddělení na území okresu Kladno budou v této preventivně bezpečnostní akci „Auto není trezor“ pokračovat i v dalších měsících.

Rady k projektu „Auto není trezor“

- nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle

- nenechávejte zavazadla tak, aby byla na očích, uložte alespoň do zavazadlového prostoru

- -nenechávejte pootevřená okénka, ani střešní

- zamykejte vždy vozidlo, i když se vzdalujete jen na chvíli

- doklady i technický průkaz noste při sobě, neodkládejte ve vozidle

- neponechávejte ve vozidle autorádia, ani navigace.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. ledna 2021

