Přepadl čerpací stanici

KLADENSKO – Za chvíli po přijetí oznámení byl v rukou strážců zákona.

V úterý 27. srpna 2019 před čtvrtou hodinou ranní přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení, že v Kladně v ulici Libušina byla přepadena čerpací stanice.

Na místo ihned vyjela prvosledová hlídka, která se spojila s šestadvacetiletou oznamovatelkou, která pracuje jako obsluha na čerpací stanici. I presto, že byla žena v šoku, sdělila policistům důležité informace.

Do prodejny čerpací stanice vstoupil mladík, který si předtím načerpal pohonné hmoty do plastové lahve. Když mu žena markovala účet za benzín, udeřil ji kovovým předmětem do hlavy a poté, co upadla za pult, vytáhl nůž a pod pohrůžkou násilí z otevřené pokladny odcizil finanční hotovost, kterou uložil do igelitových tašek a k odcizeným financím přidal z regálů ještě cigarety a láhev alkoholu. S tímto lupem utekl směrem do Kralupské ulice.

Mezi vytěžením poškozené, které prováděla zkušená policistka oddělení hlídkové služby, dorazily na místo události další policejní hlídky, včetně městských strážníků a lékař rychlé záchranné služby, který si následně převzal zraněnou ženu do své péče. Policisté z prvosledové hlídky předali detailní popis, který oznamovatelka uvedla, všem strážcům zákona a všichni se vydali hledat pachatele.

Za okamžik se s policistou prvosledové hlídky, který šel společně s policejní psovodkou se služebním psem po stopě pachatele, spojili městští strážníci, kteří uvedli, že mladíka odpovídajícího popisu viděli u autobusové zastávky, kde ho zajistili. Podezřelého si poté převzal výše uvedený policista oddělení hlídkové služby a psovodka.

Zasahující policista muže ztotožnil a dle popisu, který uvedla přepadená, se jednalo o pachatele loupežného přepadení. Ten sice nejprve zapíral, ale nakonec se pod tíhou důkazů přiznal. Teprve patnáctiletého „muže“ policisté zadrželi. Mladík navíc souhlasil, že policistům ukáže, kde schoval odcizené věci, ale i železný majzlík a kobercový nůž. Všechny věci hlídka zajistila jako důkazní materiál.

Mladík byl po zadržení eskortován do policejní cely a případ si převzala vyšetřovatelka služby kriminální policie.

Jaké bylo její překvapení, když zjistila, o koho se jedná. Tento mladík nemá totiž na svědomí „jen“ výše uvedené loupežné přepadení čerpací stanice, ale i další převážně majetkovou trestnou činnost.

Ve středu 7. srpna 2019 v odpoledních hodinách odcizil v kavárně v obchodním centru v Kladně v ulici Petra Bezruče peněženku, kterou na pult odložila dvaadvacetiletá žena, která v ní měla kromě financí a osobních dokladů i platební kartu, ze které se následně pokusil odcizit 10.000,- Kč, což se mu naštěstí díky zadáním chybného PINu a následné blokaci nepovedlo.

Dále v pátek 9. srpna 2019 v ranních hodinách spolu se zatím neztotožněným pachatelem vstoupili otevřenou branou do areálu firmy v Kladně v ulici U Šestého a z garáže se pokusili odcizit motorovou pilu, autobaterie, hliníkové disky, kdy při činu byli přistiženi pracovníkem ostrahy. Patnáctiletý mladík byl zadržen a druhému se podařilo bohužel utéct.

Hned následujícího dne, 10. srpna 2019, po sedmé hodině ranní v Kladně Dubí ve Vrapické ulici z otevřeného nákladového prostoru dodávkového vozidla odcizil rudl a klíče na dálkové ovládání k roletě prodejny.

Do Dubí se vrátil společně s dosud neustanoveným pachatelem v noci ze 14. srpna 2019 na 15. srpna 2019. Pomocí odcizených klíčů z dodávkového vozidla si v Erlebachově ulici otevřeli roletu a posuvné dveře u prodejny smíšeného zboží odcizili cigarety různých značek.

„Činil“ se i během minulého týdne, kdy v úterý 20. srpna 2019 po deváté hodině dopolední v Kladně Dubí v ulici Generála Eliáše překonal oplocení u rodinného domu a ze zde zaparkovaného malého motocyklu odcizil klíček ze zapalování a z přihrádky motocyklu dioptrické brýle. V noci se na místo vrátil s devatenáctiletým mladíkem a chtěli motocykl odcizit, avšak majitel si z pozemku tento uklidil, takže odešli s prázdnou.

Svůj neúspěch si pravděpodobně chtěl vynahradit hned následující noci, tj. ze středy 21. srpna 2019 na čtvrtek 22. srpna 2019, kdy opět v městské části Dubí ve Vrapické ulici vnikl společně se svým devatenáctiletým komplicem na pozemek rodinného domu a následně do garáže, ze které odcizili různé nářadí.

Celkem byla škoda na odcizených věcech vyčíslena na více jak sto tisíc korun.

Vyšetřovatelka včera 28. srpna 2019 zahájila trestní stíhání patnáctiletého mladíka z Kladna pro provinění z loupeže, dále pro provinění krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za výše uvedenou trestnou činnost byl následně obviněn a hrozí mu až pět let za mřížemi.

Byl podán návrh na vzetí tohoto delikventa do vazby, což soudce akceptoval.

29. srpna 2019

