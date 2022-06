Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pozor na internetové podvodníky!

KLADENSKO – Muž místo zisku na prodeji zboží přišel o desetitisíce.

Prodáváte zboží přes inzerát na internetových serverech nebo sociálních sítích? Dejte si pozor na falešné kupující, kteří Internetová kriminalita roste a podvodníci na internetu neustále dokola zkouší oklamat osoby na druhé straně. Jak je vidět, pachatelům se v kyberprostoru daří.

Ač policisté pravidelně varují a informují občany o různých a nových praktikách podvodníků v oblasti internetu, bohužel podvedených osob stále přibývá.

Během uplynulých dní se na policisty obrátil muž z Kladenska, že přišel o peníze, když prodával zboží na internetovém inzerátu. Stačilo pár kliknutí a přišel o několik desítek tisíc korun.

Poškozeným je 41letý muž, který prostřednictvím inzertního portálu prodával vysavače. Na jeho nabídku reagoval neznámý pachatel s tím, že má zájem o zboží a poslal mu na jeho telefonní číslo odkaz na webovou stránku, která vypadala na první pohled jako skutečná „webovka“ přepravní společnosti. Muž na zaslaný odkaz klikl, zadal e-mailovou adresu, heslo a telefonní číslo. Na to mu posléze přišla SMS zpráva s potvrzovacím kódem, který zadal do odkazu, čímž umožnil podvodníkovi přístup do svého internetového bankovnictví. Místo toho, aby získal peníze za prodané zboží, mu podvodník z jeho účtu „vysál“ 64 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který hrozí neznámému pachateli v případě dopadení až dvouletý pobyt za mřížemi.

Preventivní informace k internetovým podvodům naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/podvod-pres-inzerat-431640.aspx

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

10. června 2022

vytisknout e-mailem