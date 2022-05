Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

#PomněnkovýDen

KLADENSKO -Tradičně si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí.

Tradičně si 25. května připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Jeho historie se začala psát příběhem šestiletého Etana, který 25. května roku 1979 zmizel při cestě do školy v New Yorku. Přestože se rozběhlo rozsáhlé pátrání, včetně zveřejnění jeho fotky na krabicích od mléka, nebyl nikdy nalezen. Jeho případ vedl ke snaze nalézat a následně využívat nové přístupy v případech pátrání po pohřešovaných dětech.

Pohřešování dítěte je vždy velmi vážnou událostí, při které se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie České republiky, ale i dalších složek Integrovaného záchranného systému a v poslední době i přibývajících dobrovolnických organizací.

S ohledem na pandemii COVID-19 je ze statistického hlediska patrný pokles pohřešovaných dětí za minulé dva roky. I přesto Policie České republiky každoročně pátrá v průměru po 1500 dětech a některé bohužel nejsou doposud vypátrány.

Policie České republiky si tento významný den připomíná již řadu let a využívá jej k rozšiřování povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob. V loňském roce byla navázána spolupráce s Markem Ztraceným, který své jméno i písničky promítl právě do projektu „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“. Zpěvák podpořil i letošní ročník projektu a vzkazuje nejen náctiletým, že útěk není řešením problému a než si nechat od někoho bezdůvodně ubližovat, je lepší se svěřit a požádat o radu, jak s problémem naložit. Do osvěty pátrání po dětech se v letošním roce zapojili i Patricie Pagáčová a Jan Koller.

Pro letošní rok se nám podařilo navázat spolupráci i s Českou obcí sokolskou. „Od této spolupráce, kterou vítáme, si slibujeme především masivní šíření informací o tématu nejen mezi děti a mladistvé, kteří tvoří obrovskou členskou základnu Sokola, ale také mezi cvičitele v oddílech sokolské všestrannosti. Jsou to lidé, kteří se mohou s případy útěků v důsledku špatných mezilidských vztahů v rodině či s pohřešováním osob z řady jiných důvodů v oddílech přímo setkat a jejich informovanost může mít velký význam v předcházení či řešení takových situací,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

„V rámci prevence je důležité s dětmi především komunikovat a z pohledu rodiče nebo osoby, které je dítě svěřeno, také mít přehled o tom, s kým se stýká, kam chodí, kde a v jakém oblečení se pohybuje. Útěku dětí se nikdy zabránit nedá, ale osvětou a funkčními systémy se některá pátrání dají eliminovat nebo alespoň významně urychlit,“ vysvětluje plk. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Pohřešované děti jsou jednou ze skupin ohrožených dětí. Ve většině případů se jedná o děti, které samovolně utečou od rodiny nebo ze zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy, nebo o děti, které jsou „uneseny“ jedním z rodičů. Se zvláštním zřetelem jsou především řešeny případy zmizení dětí, při kterých je bezprostředně ohroženo zdraví nebo život dítěte. V těchto situacích je velice důležitý rychlý přenos informací jak mezi jednotlivými subjekty pátrání, tak i směrem k veřejnosti, která může v době bezprostředně po zmizení dítěte poskytnout relevantní informace. V zájmu zvýšení rychlosti a efektivity pátrání se proto využívá Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, což je systém včasného varování v případech, kdy život nebo zdraví pohřešovaného dítěte je v ohrožení (cca 10 -20 případů ročně). O aktivaci mechanismu a zařazení dítěte do něj rozhoduje Policie ČR. Systém je založen na rychlém přenosu informací o pohřešovaném dítěti od policie k veřejnosti, zejména prostřednictvím médií. Rodinám pohřešovaných dětí je ze strany policejních psychologů poskytována profesionální psychologická pomoc, obrátit se mohou rovněž na linky důvěry a neziskové organizace poskytující pomoc v obtížných životních situacích.

Statistické přehledy dítěte v ohrožení ukazují, že počty vyhlášených pátrání jsou v letech srovnatelné. I zde se zřetelně odrazily vlivy opatření proti šíření pandemie COVID – 19, zejména opatření přijatá v rámci „lock downu“, jako je distanční výuka, či home office rodičů.

K rychlému šíření informací o pátrání po dětech v ohrožení přispívá i mobilní aplikace ECHO, jejíž vývoj a provoz podporuje Nadace Vodafone. S nápadem na její vznik přišli policisté mjr. Martin Kaiser a kpt. Petr Bureš. Aktivní využívání aplikace výraznou měrou zvyšuje šanci na nalezení pohřešovaných dětí. Maximální rozšíření aplikace ECHO mezi uživatele chytrých telefonů může taktéž výrazně zkrátit dobu, po kterou se dítě hledá, protože široká veřejnost se přímo oznámením ve svém telefonu okamžitě dozvídá, které ztracené dítě se hledá, přesně jak ukazuje v letošním novém klipu Marek Ztracený. Čím více lidí se dozví o pátrání, a čím rychleji se pátrání zahájí, tím větší je šance, že pohřešované dítě bude nalezeno.

„V Nadaci Vodafone jsme si jisti, že aplikace a digitální řešení, která mohou pomoci zachraňovat životy a zdraví, mají mít své místo v každém chytrém telefonu. Právě proto vývoj a provoz aplikace ECHO dlouhodobě podporujeme, stejně jako mobilních aplikací Záchranka a Brigh Sky“, říká Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone Česká republika.

plk. Zuzana Pidrmanová

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

25. 5. 2022

vytisknout e-mailem