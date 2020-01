Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté zadrželi nebezpečného útočníka

KLADENSKO – Za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví skončil ve věznici.

Na linku 158 oznámil dne 6. ledna 2020 v podvečerních hodinách poškozený osmadvacetiletý muž z Kladna, že byl ohrožován nožem ze strany neznámého pachatele.

Na místo oznámení byla okamžitě vyslána prvosledová hlídka, která se po příjezdu spojila s poškozeným mužem. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že při vynášení odpadků, k poškozenému muži v prostoru popelnic přistoupil neznámý pachatel, který mu přiložil ke krku nůž se slovy, že ho zabije. Muž ze strachu o svůj život odklonil ostří nože od svého krku, čímž mu byla způsobena drobná rána na prstu ruky a vyhrožující pachatel z místa ihned utekl do nedalekého domu. K tomuto incidentu došlo před panelovým domem v ulici Vitry v Kladně několik minut před dvacátou hodinou.

Dále poškozený uvedl popis pachatele a prvosledová hlídka ve spolupráci s policisty z eskortního oddělení provedla šetření v domě, kam podezřelý útočník zaběhl. Policejní hlídky zkontrolovaly společné prostory domu a procházely všechny byty. V jenom z bytů ve třetím patře se policistům podařilo vypátrat muže odpovídajícího popisu pachatele. Při jednání s policejní hlídkou byl muž značně nervózní a v kapse svíral nůž, který poté nenápadně odložil v pokoji, kde se na stolku nacházel ještě nůž kuchyňský. Vzhledem k těmto daným skutečnostem policisté podezřelého muže zadrželi a přiložili služební pouta. Následně byl eskortován na policejní služebnu k procesním úkonům a poté do policejní cely.

Na základě šetření služby kriminální policie a vyšetřování Kladno bylo zahájeno trestní stíhání proti devětapadesátiletému muži pro trestné činy nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Za toto protiprávní jednání hrozí obviněnému muži maximální trest odnětí svobody ve výši 3 roky.

Pachatel se již v minulosti dopustil trestné činnosti a byl pravomocně odsouzen za zločin zabití ve stádiu pokusu, za což byl ve výkonu trestu. V současné době byl v podmíněném propuštění.

Na Okresní státní zastupitelství byl podán podnět k návrhu na vzetí do vazby, čemuž státní zástupce Okresního státního zastupitelství a poté i soudce Okresního soudu v Kladně vyhověli a bylo rozhodnuto o vzetí obviněného muže do vazby. Dne 8. ledna 2020 byl obviněný eskortován do vazební věznice v Praze.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

24. ledna 2020

