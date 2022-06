Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté se zaměřili na cyklisty

KLADENSKO – Na cyklotrase policisté kontrolovali dopravní předpisy a povinnou výbavu kol.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu ve spolupráci s oddělením tisku a prevence připravili na páteční dopoledne dne 10. června letošního roku preventivně dopravní akci zaměřenou na cyklisty. Dopravní akce se uskutečnila na dvou pevných stanovištích. První část preventivní akce probíhala v lesním porostu za plaveckým bazénem v Kladně, kde je cyklostezka a poté se k další kontrolní činnosti policisté přemístili na cyklotrasu mezi Kladnem a Tuchlovicemi, kde u lesního porostu v teritoriu Kladno U Zvonečku kontrolovali další cyklisty.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté dohlíželi na dodržování předpisů silničního provozu a upozornili cyklisty na povinnou výbavu jízdního kola a na jejich nedostatky. Většina cyklistů měla své kolo ve velmi dobrém technickém stavu a v plné povinné výbavě, ale taktéž policisté zaznamenali například chybějící odrazky nebo nekvalitní stav brzd. Policisté cyklistům rozdávali reflexní pásky a preventivní materiál s dopravní tématikou. U malých cyklistů byla zkontrolována helma a její správné upevnění. Helma je důležitým vybavením každého cyklisty do osmnácti let. Policisté dětem připomenuli, že na pozemní komunikace na jízdních kolech smějí sami vyjet až po dovršení věku deseti let, jinak pouze za doprovodu a pod dohledem osoby starší patnácti let. Rádi konstatujeme, že všichni projíždějící malí cyklisté měli helmy a za dodržování dopravních předpisů byli odměněni reflexním přívěskem a páskou.

Preventivně kontrolní činnost byla cyklisty všech věkových kategorií kladně hodnocena. Celkem bylo zkontrolováno jednadvacet cyklistů.

Policie upozorňuje všechny cyklisty, aby dbali zvýšené opatrnosti v silničním provozu a především dodržovali bezpečnostní předpisy. Všichni cyklisté by si měli uvědomit, že umístěné odrazky a světlo na jízdním kole včas upozorňují řidiče na pohyb jízdního kola v silničním provozu. Reflexní oblečení a reflexní prvky jsou vždy vhodné, neboť jejich užitím je zvýšená viditelnost pro bezpečnost účastníků silničního provozu.

nprap. Jana Šteinerová

10. června 2022

