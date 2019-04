Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté kontrolují rekreační objekty

KLADENSKO - Občané tuto činnost vítají.

Projektem navazujeme na úspěšné akce, které v okrese Kladno, resp. na Unhošťsku, probíhají již od roku 2001, tedy letos osmnáctým rokem. Vloupání do objektů, které jejich majitelé navštěvují pouze v rekreační sezóně, představuje problém, který se týká řady oblastí naší republiky a my jako Kladeňáci si ho velmi dobře uvědomujeme, proto se již mnoho let věnujeme této problematice a můžeme konstatovat, že se nám daří eliminovat majetkovou trestnou činnost na úseku vloupání do rekreačních objektů.

Předmětem programů se bezesporu nestala prostá snaha zlepšovat kvalitu zabezpečovacího zařízení či bezpečnostních režimových opatření. Můžeme říci, že tyto projekty přispěly ke zkvalitnění informací, které se majitelům chat, či chalup v oblasti zabezpečení dostávají.

Všichni majitelé, které jsme rámci těchto programů navštívili, dostali letáky zodpovídající otázky zabezpečení např. oken, dveří, či dalších rizikových částí objektu. Dále byla navržena vlastníkům nemovitostí vhodná režimová opatření, na kterých je možné v rámci jedné lokality spolupracovat.

Jedná se nejen dohody mezi majiteli o vzájemné kontrole chat a chalup při nepravidelných zimních návštěvách, ale i “pouhou všímavost”. Například vzájemný telefonický kontakt na úrovni “dobrých sousedských vztahů” umožní co nejčastější, ač nepravidelnou kontrolu oblasti.

V neposlední řadě se policejní složky aktivně podílejí na kontrolách chatových oblastí.

Cílem projektů je především ochrana majetku občanů – rekreačních objektů před vloupáním. Klademe si za cíl, co nejlépe informovat o možném riziku a hlavně o možnostech ochrany před těmito riziky. Projekt je nutné chápat jako službu občanům, kterou zajišťuje Policie České republiky v rámci svých preventivních aktivit.

Ve středu 3. dubna 2019 se uskutečnila zatím poslední rozsáhlá preventivní akce. Do ní se zapojili policisté OOP Unhošť, skupiny kynologie, pracovnice oddělení tisku a prevence a Městská policie Unhošť. Ti se vydali do terénu, aby zkontrolovali chatové oblasti na Unhošťsku. Jednalo se o Markův Mlýn, Hřebenku, Dědkův Mlýn, Poteplí, Na Rybárně, Podhájí, Mostecký Mlýn, Družec – U Obrázku a Pod Veselovem.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. dubna 2019

vytisknout e-mailem