Policisté kontrolovali rekreační objekty

KLADENSKO - Občané tuto činnost vítají.

Akcí jsme navázali na úspěšné projekty, které v okrese Kladno, resp. na Unhošťsku, probíhají již od roku 2001, tedy letos dvacátým rokem. Vloupání do objektů, které jejich majitelé navštěvují pouze v rekreační sezóně, představuje problém, který se týká řady oblastí naší republiky a my jako Kladeňáci si ho velmi dobře uvědomujeme, proto se již mnoho let věnujeme této problematice a můžeme konstatovat, že se nám daří eliminovat majetkovou trestnou činnost na úseku vloupání do rekreačních objektů.

Předmětem programů se bezesporu nestala prostá snaha zlepšovat kvalitu zabezpečovacího zařízení či bezpečnostních režimových opatření. Můžeme říci, že tyto projekty přispěly ke zkvalitnění informací, které se majitelům chat, či chalup v oblasti zabezpečení dostávají.

Všichni občané, které v rámci těchto programů navštívíme, dostávají letáky zodpovídající otázky zabezpečení např. oken, dveří, či dalších rizikových částí objektu. Dále jsou vlastníkům nemovitostí navržena vhodná režimová opatření, na kterých je možné v rámci jedné lokality spolupracovat.

Jedná se nejen dohody mezi majiteli o vzájemné kontrole chat a chalup při nepravidelných zimních návštěvách, ale i “pouhou všímavost”. Například vzájemný telefonický kontakt na úrovni “dobrých sousedských vztahů” umožní co nejčastější, ač nepravidelnou kontrolu oblasti.

V neposlední řadě se policejní složky aktivně podílejí na kontrolách chatových oblastí.

Cílem projektů je především ochrana majetku občanů – rekreačních objektů před vloupáním. Klademe si za cíl, co nejlépe informovat o možném riziku a hlavně o možnostech ochrany před těmito riziky. Projekt je nutné chápat jako službu občanům, kterou zajišťuje Policie České republiky v rámci svých preventivních aktivit.

Ve čtvrtek 4. února 2021 se uskutečnila zatím poslední rozsáhlá preventivní akce. Do ní se zapojili policisté OOP Unhošť, skupiny kynologie, pracovnice oddělení tisku a prevence a Městská policie Unhošť.

Ti se vydali do terénu, aby zkontrolovali chatové oblasti na Unhošťsku. Jednalo se o Markův Mlýn, Hřebenku, Dědkův Mlýn, Poteplí, Na Rybárně, Podhájí, Mostecký Mlýn, Družec – U Obrázku a Pod Veselovem. Rádi konstatujeme, že žádný z kontrolovaných objektů nebyl narušen a obyvatelé, kteří své rekreační chaty a chalupy navštěvují i v zimním období policisty v lokalitách vítali a živě s nimi diskutovali.

Obdobné akce budou v budoucnu samozřejmě pokračovat.

Několik účinných rad pro zabezpečení rekreačních objektů:

Rekreační objekt si zabezpečte ihned – nečekejte až na zloděje!

Využijte především mechanické zábranné prostředky (dokonalý certifikovaný bezpečnostní zámkový systém, zodolněné dveře, mříže, uzamykatelné okenice).

Pozornost věnujte všem stavebním otvorům (vstupní dveře, okna). Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu, případně připojení objektu na PCO. Používejte především certifikované výrobky. Složitější záležitosti přenechte odborné, důvěryhodné firmě.

Chatu či chalupu mějte správně pojištěnou nejen proti krádeži ale i proti požáru. Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů.

Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v chatě, ale odvezte je raději do bezpečí!

Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám!

Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte po celý rok. Mimo kontroly celistvosti je třeba také alespoň jednou za měsíc řádně vyvětrat. I uklizená zahrada budí zdání neustálé kontroly.

Při podezření z vyloupení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a neprodleně věc oznamte policii a aktivně očekávejte její příjezd. Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí a dopadení pachatele oznamte do policejního protokolu.

Policie neprovádí pouze represi, ale pomocí preventivních návštěv rekreačních oblastí, rozhovorů a navazování neformálních vztahů s chalupáři a proaktivní činnosti předchází možné majetkové kriminalitě.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8 února 2021

