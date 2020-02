Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podvod při koupi vozidla

KLADENSKO – Muž nemá ani auto ani peníze.

V dnešní době se dá na internetu koupit cokoliv, od drobností až po drahé zboží. Důležité je ale být obezřetným a ostražitým, než se do koupi přes internet pohrneme.

Kladenští policisté se nyní zabývají případem podvodu při prodeji auta, který oznámil 63letý muž.

Třiašedesátiletý poškozený oznámil 21. února, že si našel na začátku února inzerát na prodej automobilu Opel Mokka na internetovém portálu, na který prodejci odepsal a po domluvě s ním uhradil zálohu ve výši 3200 Euro, v přepočtu asi 80 tisíc korun. Poté ale poškozený zjistil, že se jedná o vozidlo ze zahraničí a navíc z recenzí zjistil, že prodejce není spolehlivý. Proto se rozhodl od smlouvy odstoupit a požadoval po prodejci vrácení již zaslané zálohy. Doposud se ale poškozenému peníze nevrátily a ani už nikdo nereaguje na jeho emaily.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Na co dát při nakupování na internetu vždy pozor

Neobvykle levné zboží - už to je samo o sobě podezřelé a mnoho lidí na to doplatilo. Pokud je cena zboží výrazně nižší, než se běžně prodává, může jít o nekvalitní výrobek, výrobek, který není určen pro náš trh nebo jde zkrátka o podvod a prodejce nemá ani v úmyslu vám něco dodat.

Ověřte si auto nebo jakékoliv zboží – nabídka levného auta či čehokoliv jiného je sice lákává, ale je zde velké „ALE“. Pokud nevíte, v jakém je vozidlo technickém stavu, nepřesvědčíte se na vlastní oči, že auto existuje, neprohlédne jej odborník „technik“, který tomu rozumí, neplaťte desetitisíce za něco, co jste nikdy neviděli a ani nevíte, v jakém je stavu.

Platba předem – platbu předem v případě, že nemáte nebo si ani nemůžete prodejce vozidla prověřit, nelze v žádném případě doporučit. Platbu předem si důkladně rozmyslete a uvědomte si, že pokud budete chtít peníze zpátky, nemusí se vám podařit nepoctivého prodejce vypátrat. Stává se, že peníze odejdou na univerzální účet pro předplacené platební karty, které jsou anonymní.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

24. února 2020

