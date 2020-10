Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Podnapilá řidička skončila v policejní cele

KLADENSKO – Pod vlivem alkoholu způsobila dopravní nehodu.

Policisté obvodního oddělení Slaný nyní prošetřují případ řidičky, která usedla za volant, ačkoliv před jízdou požila alkoholické nápoje a následně způsobila dopravní nehodu.

Dne 21. října 2020 před dvacátou hodinou řídila osobní vozidlo tovární značky Ford Focus dvaačtyřicetiletá žena z okresu Kladno, a to v ulici Čechova ve směru jízdy do ulice Alšova ve Slaném. Řidička na přemostění železniční tratě v Čechově ulici narazila do kovového zábradlí. Přivolaná hlídka slánských strážníků na místě utíkající řidičku zadržela a vyrozuměla policisty obvodního oddělení Slaný. Policisté podezřelou ženu vyzvali k provedení dechové zkoušky, která byla s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla ve výši 2,33 promile alkoholu v dechu a následně bylo provedeno lékařské vyšetření s odběrem biologického materiálu ve slánské nemocnici. Policisté podezřelé ženě zadrželi řidičský průkaz a byla poučena o zákazu řízení motorových vozidel. Po provedení prvotních úkonů byla podezřelá převezena k umístění do policejní cely.

Policisté obvodního oddělení Slaný tento případ prošetřují a řidička je podezřelá z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za své protiprávní jednání jí hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 3 roky.

Alkohol za volant nepatří

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

23. října 2020

