Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatelé dopadeni

KLADENSKO – Jeden ihned po činu, další dva na základě operativní činnosti kriminalistů.

V sobotu 6. července 2019 po půl třetí ráno, vyjížděli policisté Obvodního oddělení Zlonice k oznámení vloupání do čerpací stanice v obci Třebíz. V obci Lisovice hlídka spatřila podezřelou dodávku, kterou chtěla zkontrolovat a to včetně osádky vozidla. Jejich intuice se ukázala jako správná a následně po zastavení vozidla se podařilo zadržet řidiče automobilu, který byl podezřelý z výše zmiňovaného vloupání. Druhý z kumpánů se dal na útěk a bohužel se ho policistům nepodařilo dopadnout. Ve vozidle byly nalezeny i odcizené věci.

Operativním šetřením kladenských kriminalistů se během následujících dnů podařilo ustanovit i dalšího pachatele vloupání.

Vyšetřovatelka kriminální policie v minulých dnech zahájila postupně trestní stíhání proti šestatřicetiletému muži z Prahy, poté jedenapadesátiletému muži z Berounska a nakonec dvacetiletému mladíkovi z Mostecka.

První dva byli obviněni z pokračujícího přečinu krádeže, poškozování cizí věci a nejmladší z nich pouze z přečinu krádeže a poškozování cizí věci a to formou spolupachatelství. První ze zadržených byl navíc obviněn i z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, jelikož má vysloven zákaz řízení. U starších obviněných podala vyšetřovatelka návrh na vzetí do vazby, což bylo akceptováno.

Kriminalisté totiž zjistili, že se nejenom 6. července 2019 starší muži násilně vloupali do čerpací stanice v obci Třebíz, kdy za pomoci přinesených nástrojů (bouracího kladiva a páčidel) vnikli do objektu, kde následně v prodejně odcizili a zčásti znehodnotili vystavené zboží. Jednalo se převážně o cigaretové výrobky, které házeli do přinesené plastové popelnice a následně přendali do přistavené dodávky. Také posléze provozovatel stanice zjistil, že byl poškozen i sazkový terminál.

Ale také již výše uvedeným operativním šetřením kriminalisté odhalili, že se 28. června letošního roku v nočních hodinách vloupali i do čerpací stanice v obci Komárov v okrese Beroun. I v tomto případě vypáčili vstupní dveře a odcizili cigarety, sušenky a sedm kusů polic.

Celkem byla škoda vyčíslena na 192 950,- Kč.

Všem obviněným hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Ve věci probíhá samozřejmě další šetření a není vyloučeno, že kriminalisté zjistí i další trestnou činnost, které se uvedený trojlístek dopustil.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. července 2019

vytisknout e-mailem