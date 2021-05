Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na místě zasahoval vrtulník

KLADENSKO - Vážná dopravní nehoda zastavila provoz na silnici č. 1/16.

Dnes 17. května 2021 v ranních hodinách vyjížděli kladenští dopravní policisté k vážné dopravní nehodě, která se stala na křižovatce mezi obcemi Tuřany, Byseň a Studeněves. Řidič osobního vozidla Honda pravděpodobně nedal přednost po hlavní silnici jedoucímu automobilu Ford a došlo ke srážce vozidel.

Třiašedesátiletý řidič Hondy byl s těžkými zraněními letecky transportován do pražské nemocnice. Jeho spolujezdec ročník 1987 byl převezen rychlou záchrannou službou do kladenské nemocnice. Řidička Fordu byla ošetřena na místě a spolucestující dvanáctileté dítě v témže vozidle neutrpělo žádné zranění, pouze bylo v šoku. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou, u druhého šoféra, který byl převezen do nemocničního zařízení, byl nařízen odběr biologického materiálu.

Silnice byla více jak dvě hodiny uzavřena a policisté prováděli odklon dopravy. Kolize je i nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Michaela Nováková

17. května 2021

vytisknout e-mailem