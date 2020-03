Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

KLADENSKO – Tři řídili vozidla, ač nesměli.

Na území Kladna byli během dvou dnů zastaveni tři muži, kteří usedli za volant i přesto, že věděli o svém platném zákazu řízení motorových vozidel. Jeden z nich skončil v poutech.

Ve čtvrtek 27. února v půl čtvrté odpoledne byl zastaven 21letý řidič osobního vozidla Škoda Felicia v Kladně v ulici Generála Klapálka, u kterého bylo zjištěno, že má několik platných zákazů řízení všech motorových vozidel, a to od června 2019 do července 2020.

Tentýž den, deset minut po 23. hodině, byl zastavován hlídkou z obvodního oddělení Velvary 33letý řidič jedoucí v automobilu Škoda Felicia z Čeradic do obce Klobuky, který se ale snažil policistům ujet. To se mu nepodařilo a policisté jej po zastavení vyzvali k předložení dokladů a následnému podrobení se zkouškám na přítomnost alkoholu i drog. Řidičský průkaz neměl, neboť jej má zadržený. Co se týče dechové zkoušky či testu na drogy, obojí odmítl a začal se vůči policistům chovat vulgárně. Ti jej několikrát vyzvali od upuštění od jeho chování, na což nereagoval a poté mu byla hlídkou přiložena služební pouta a na místě byl zadržen.

V pátek 28. února ve 23 hodin byl policisty zastaven čtyřiatřicetiletý řidič vozidla VW Variant v ulici Kročehlavská, u něhož se lustrací potvrdila skutečnost, že řídil i přes platný zákaz řízení, který má uložený od října 2019 do června 2020.

Všichni tři jsou podezřelí ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což jim hrozí až dva roky za mřížemi.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. března 2020

