Kam chceš dojít…?

KLADENSKO - „Neudělej chybu a nevydej se špatnou cestou.“

Jedná se o projekt zaměřený na drogovou prevenci, který vytvořili policisté z Územního odboru Příbram a pracovníci Věznice Příbram. Ve školním roce 2021/2022 zahájili pilotní projekt na šesti základních školách.

Projekt převzali i policisté Územního odboru Kladno ve spolupráci s Vězeňskou službou Vinařice. Pilotní třídou v rámci projektu „Kam chceš dojít“ v okrese Kladno byla 9. třída ZŠ Zvoleněves. Dne 15.3.2024 byla v okrese Kladno do projektu zapojena již pátá škola v pořadí, tentokrát ŽS Palackého Slaný.

K projektu por. Bc. Monika Schindlová, DiS., komisařka P ČR Příbram, sdělila, že jednou z priorit Policie ČR je boj proti nelegálním drogám. Drogová kriminalita má vzestupnou tendenci, současně klesá věková hranice prvouživatelů psychotropních látek. Samotné zneužívání těchto látek je velmi často spjato s trestnou činností majetkového charakteru. Drogy jsou drahé, závislé osoby potřebují na jejich nákup denně až několik tisíc korun. Finanční prostředky velmi často získávají trestnou činností či prostitucí. Jak z praxe vyplývá, převážnou část krádeží páchají uživatelé drog. Ve věznicích jsou odsouzení průměrně z 80 % osoby závislé na drogách.

Cílem projektu je seznámit žáky základních škol z 8. a 9. tříd s problematikou drog, riziky jejich užívání a zejména, že rozhodnutí „kam chtějí v životě dojít“ mají pouze ve svých rukou.

V první části projektu navštívili policisté žáky ve třídě na ZŠ Palackého Slaný s přednáškou. V rámci přednášky proběhlo seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na území ČR, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života. Žáci si o přestávce měli možnost prohlédnout některé z uvedených drog /tzv. drogový kufřík/.

Do projektu se zapojili vězni aktuálně vězněni ve Věznici Vinařice, jež jsou součástí terapeutické skupiny, která jim pomáhá při odvykání a uvědomění si důsledků z užívání návykových látek. Žáci od těchto vězňů obdrželi celkem 9 dopisů, v kterých aktéři popisují svůj životní příběh, jak se dostali k užívání drog, o co v životě přišli a kam až je jejich špatné rozhodnutí dostalo- do věznice , kvůli trestní činnosti související s užíváním drog. V hodinách občanské výchovy a českého jazyka si žáci dopisy přečetli a připravili si otázky k autorům dopisů, ale i k fungování věznice.

Projekt pokračoval exkurzí do Věznice Vinařice dne 22.3.2024, která byla dle slov pedagogů velmi dobře zorganizovaná a promyšlená po všech stránkách, s důrazem na bezpečnost žáků. Všichni zúčastnění zejména z řad vězeňské služby a vychovatelů se žákům věnovali, vysvětlovali a se zaujetím odpovídali na všechny jejich dotazy. Žáci museli projít vstupní kontrolou, z uzavřené části věznice viděli ukázku výcviku psa vyhledávajícího drogy, měli možnost nahlédnout do cel s přísnějším režimem, prohlédnout celý areál z výšky a zažít průjezd areálem ve vězeňském autobuse a to vše proto, aby si uvědomili rozdíl mezi svobodou a vězením. Dle slov pedagogů ZŠ Zvoleněves, kteří se projektu zúčastnili v Kladenském okrese jako první, to byla velmi pozoruhodná ukázka toho, kam až může člověka dovést droga, které ochutnání na začátku vypadá velmi nevinně.

Program pokračoval besedou s autory dopisů, žáci se jich ptali na jednotlivé fáze života, kterými procházeli, než došli do této nechtěné životní etapy. Zazněly různé otázky ohledně užívání drog, jejich distribuce a další trestní činnosti úzce související s jejich získáváním, ale také jak se jim ve věznici žije, jak se snaží připravit na pobyt na svobodě a nebo co jim je motivací s užíváním drog skončit jednou pro vždy. Při besedě se žáci od pracovníků věznice dozvěděli o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.

Věříme, že je tento druh prevence užívání drog pro žáky velmi přínosný a užitečný . Děkujeme Vězeňské službě Vinařice , zejména pracovníkům zapojených do projektu za jejich ochotu a spolupráci. Doufáme, že tento projekt dětem pomůže v jejich nelehkém rozhodování při cestě životem a dokáží říct drogám NE!

nprap. Monika Pragerová

vrchní inspektor

PČR ÚO Kladno

22. březen 2024

