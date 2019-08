Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Houbařská sezóna začala

KLADENSKO – Pozor, ať se neztratíte v lese.

Každým rokem v čase houbařské sezóny přichází do lesních porostů velký počet houbařů a ne všichni mívají dobrý orientační smysl. Někteří návštěvníci mnohdy s velkým zaujetím při sbírání hub sejdou z trasy a nečekaně zajdou hlouběji do lesa, kde ztratí orientaci a mnohdy nastane problém najít cestu zpět k domovu nebo ke svým zaparkovaným vozidlům.

Opakovaně každoročně dochází v tomto období k případům, kdy policisté pátrají po ztracených houbařích. Pátrací akce bývají však poměrně složité a náročné, jak personálně, tak i na použití techniky, neboť se jedná o rozsáhlé plochy k propátrávání v nepřehledných terénech.

Pokud se ztratíte a máte u sebe mobilní telefon, tak neváhejte a co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku. Oznámení samozřejmě mohou učinit i příbuzní, kteří osobu postrádají. Není důvod se ostýchat, ale je důležité danou situaci co nejrychleji řešit, neboť neustálým chozením v neznámém porostu dochází k úbytku sil. Rozhodně to nechce čekat na dobu, kdy se začne stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Po čase by měl každý narazit na lesní nebo polní cestu, která ho někam dovede.

Díky technickému pokroku je možné v současné době používat i lokátory osob. Jsou to poměrně malá zařízení, která se mohou umístit například do kapsy u oblečení. Je pak možné určit přesné místo, kde se osoba nachází. Při použití lokátorů se nejedná však jen o houbaře, ale lokátory mohou využít také senioři nebo děti, kterým hrozí ztráta v terénu.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. srpna 2019

vytisknout e-mailem