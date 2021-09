Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dům v rekonstrukci navštívil zloděj

KLADENSKO – Pachateli se zalíbila nejen dlažba, ale i nářadí.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy bylo dne 1. září 2021 oznámeno vloupání do rekonstruovaného domu v Kladně.

Neznámý pachatel v době od 16.00 hodin dne 24. srpna do 08.20 hodin dne 1. září 2021 značně poškodil oplocení zahrady a poté vnikl na pozemek rekonstruovaného domu v Úzké ulici v Kladně. Následně za užití násilí poničil vchodové dveře do domu a poté i do obývacího pokoje. Z domu odcizil dlažbu, žebřík, stavební vysavač značky Parkside a čtyři noční stolky. Dále se vloupal i do kůlny odkud odcizil lešení, golu, trhák na hřebíky, strunovou sekačku, krumpáč, kleště a zednické nářadí. Tímto svým protiprávním jednáním způsobil pachatel škodu v celkové výši 30 500,-Kč, z toho škoda vzniklá odcizením byla předběžně vyčíslena na částku 24 500,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž domu v rekonstrukci v Úzké ulici v Kladně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se do domu vloupal, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. září 2021

vytisknout e-mailem