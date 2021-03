Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dům v rekonstrukci navštívil nezvaný host

KLADENSKO – Zloděj se zaměřil na nářadí.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno dne 3. března 2021 bylo oznámeno vloupání do rodinného domu v rekonstrukci v ulici A. Dvořáka v Kladně.

Neznámý pachatel v době od 12. února do 3. března 2021 překonal zabezpečení vstupní posuvné brány na pozemek rodinného domu. Dále poškodil dřevěné dveře a vnikl do objektu. Z domu poté odcizil nářadí převážně značky Hilti. Jednalo se například o elektrickou pilu, aku vrtačku, elektrickou vrtačku, míchadlo a hliníkový žebřík. Pachatel svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 14 600,-Kč. Skutku se dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u rodinného domu v rekonstrukci v ulici A. Dvořáka v Kladně. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do domu a odcizil nářadí sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

4. března 2021

vytisknout e-mailem