Dávejte si pozor na kapsáře

Policie vyzývá občany, aby si dávali na svůj majetek pozor a vyvarovali se kontaktu s pouličními zloději a podvodníky a jakmile se s těmito osobami setkají, aby zavolali na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.

Jeden z posledních případů pouliční krádeže při sobě prošetřují nyní policisté z obvodního oddělení Kladno. Poškozený čtyřiačtyřicetiletý muž byl okraden v průběhu necelých devíti hodin, a to v parku na lavičce na náměstí Svobody v Kladně. Kdy mu dosud neznámý pachatel v nestřeženém okamžiku od 06.00 do 14.30 hodin odcizil z kapsy mobilní telefon značky Nokia, čímž mu způsobil škodu do 2 000,-Kč.

nprap. Jana Šteinerová

16. května 2022