Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

„Burza práce“ v Kladně

KLADENSKO – Výběrová řízení pro nové uchazeče.

Policisté územního odboru Kladno se zúčastnili „Burzy práce“, která probíhala v Domě kultury v Kladně dne 9. září 2020 od 10.00 do 16.00 hodin. Organizátorem této akce byla Krajská hospodářská komora Střední Čechy s Okresní hospodářskou komorou Kladno, Úřadem práce Kladno a Středočeským krajem.

„Burze práce“ byla zaměřena na nabídku pracovních příležitostí v různých oborech, kde se představila řada různých firem z kladenského okresu. Akce byla určena zájemcům o práci z regionu a uchazečům o práci registrovaným na ÚP ČR, absolventům středních škol a zvána byla i veřejnost.

Kladenští policisté využili této akce k získávání nových uchazečů do služebního poměru a k zahájení výběrového řízení. O policejní práci projevilo zájem několik návštěvníků. Policisté těmto zájemcům o službu v uniformě poskytli prvotní informace, vizitky s telefonními čísly a zároveň předali informační materiál. U některých uchazečů byl problém v nesplnění jednoho z bodů k přijetí do policejních řad, a to z důvodů, že neměli maturitní zkoušku. Na této „Burze práce“ kladenskou policii zastupoval vedoucí obvodního oddělení Kladno město npor. Mgr. Michal Strieborný s pracovnicí oddělení tisku a prevence nprap. Janou Šteinerovou.

Středočeští policisté včetně kladenského okresu v současné době přijímají formou výběrových řízení k policii nové uchazeče do služebního poměru a uvádí několik podmínek:

- věk nad 18 let

- občanství České republiky

- bezúhonnost

- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

- osobnostní , fyzická a zdravotní způsobilost

- nesmí být členem politických stran a hnutí

- nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem v řídících nebo

kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. září 2020

vytisknout e-mailem