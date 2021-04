Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj odcizil nářadí ze zaparkovaných dodávek

BENEŠOVSKO – Policisté prověřují vloupání do dvou nákladních vozidel ve Voticích.

Na policisty se minulý týden obrátili dva muži, které ,,nemile“ před cestou do práce překvapily vykradené služební dodávky.

K vloupání došlo pravděpodobně mezi 22. a 23. dubnem v ulici Sukova

a Smetanova ve Voticích. Neznámý pachatel se násilně dostal do vnitřních prostor obou dodávek, z kterých následně odcizil různé pracovní nářadí za více jak 100 tisíc korun. Zloděj si odnesl například příklepovou vrtačku nebo motorovou rozbrušovačku.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže, za který pachateli, v případě jeho dopadení a odsouzení, hrozí trest jeden rok až pět let vězení nebo peněžitý trest.

V souvislosti s těmito případy žádáme občany, kteří se v inkriminovanou dobu, tj. od 17. hodin dne 22. dubna, do 6:30 hodin dne 23. dubna, pohybovali v ulici Sukova a Smetanova ve Voticích a zaregistrovali podezřelý pohyb osob a vozidel, ať kontaktují policisty na telefonním čísle 735 785 560 nebo přímo na lince 158.

prap. Mgr. Lukáš Ulbrich

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

29. dubna 2021

vytisknout e-mailem