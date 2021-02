Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do nákladního vozidla

BENEŠOVSKO – Odcizil elektroniku, plynovou pistoli i firemní razítko.

Vlašimští policisté řeší případ vloupání do nákladního vozidla, ke kterému došlo v obci Dolní Kralovice. Dosud neznámý pachatel se během minulého víkendu vloupal do nákladního vozidla výrobní značky Volvo, které řidič zaparkoval v ulici Lipová. Vloupáním do vozidla poškodil lištu u okna a také samotné okno. Následně otevřel dveře a vnikl do vozidla. Interiér auta prohledal a odcizil elektroniku (notebook, tablet), plynovou pistoli, české mince a drobné mince v eurech. S sebou si odnesl také firemní razítko. Svým jednáním způsobil škodu přesahující 35 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že se krádeže pachatel dopustil za situace, v rámci které byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-Co-V-2 způsobující nemoc COVID-19, hrozí mu tak podle trestního zákoníku, v případě uznání viny před soudem, trest odnětí svobody až na osm let.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

24. února 2021





