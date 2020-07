Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poznáváte muže z fotografie?

BENEŠOVSKO – Policisté pátrají po muži, který by svou výpovědí mohl výrazně přispět k objasnění trestného činu.

Votičtí policisté provádí šetření ve věci krádeže, ke které došlo v neděli 12. července, v době od 14:15 – 17:00 hodin v obci Vrchotovy Janovice. Dosud neznámý pachatel měl vniknout do vnitřních prostor jednoho z rodinných domů a měl zde odcizit oblečení a finanční hotovost. Celková způsobená škoda tak převyšuje 10 000 korun.

Policisté v souvislosti s tímto případem pátrají po muži, který by svou výpovědí mohl výrazně přispět k objasnění celé věci. Jedná se o muže z fotografie zdánlivého stáří 30 – 40 let, běloch, střední postavy. Vlasy má krátce střižené. Na hlavě má kšiltovku tmavé barvy s bílým znakem na pravé straně. Na sobě má tmavé sluneční brýle. Oblečen je do tmavé mikiny s dlouhým rukávem a do dlouhých tmavých kalhot.

Pokud osobu na fotografii poznáváte, kontaktujte policisty na obvodním oddělení ve Voticích na adrese: Riegrova č. p. 378, 259 01 Votice nebo na telefonním čísle 974 871 760. Využít můžete také bezplatnou linku Policie ČR 158.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

15. července 2020

vytisknout e-mailem