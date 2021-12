Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté pátrají po řidiči, který nezastavil u dopravní nehody

BENEŠOVSKO - K nehodě došlo 12. prosince 2021 na silnici I/3 na 17,9 km v katastru obce Benešov

Policisté z dopravního inspektorátu v Benešově pátrají po řidiči, který přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se bočně střetl s osobním vozidlem Škoda Rapid a následně od místa nehody odjel.

K celé události došlo na silnici I/3 na 17,9 km v obci Benešov, ve směru jízdy z Prahy na Tábor, a to v neděli 12. prosince 2021 ve 13:58 hodin.

Řidič dosud nezjištěného vozidla při sjíždění táhlého klesání na 17,9 km přejel z nezjištěných příčin do protisměru, kde se bočně střetl s 56letým řidičem osobního vozidla Škoda Rapid. Neznámý řidič však po střetu nezastavil a odjel. Řidič vozidla Škoda při dopravní nehodě nebyl zraněn, ale na vozidle mu vznikla škoda ve výši 80 tisíc korun.



Policisté po řidiči a vozidle okamžitě začali pátrat, ale bohužel se ho do současné doby nepodařilo ztotožnit, proto bychom chtěli touto cestou požádat všechny řidiče, kteří tou dobou místem projížděli a mohli si výše zmíněného vozidla a nehody všimnout, nebo mají ve svých vozidlech palubní kamery, kde by mohl být celý incident zachycen, aby tyto informace a záznamy poskytli policistům dopravního inspektorátu v Benešově, a to buď na linku 158 nebo přímo policistům na tel. číslo 974 871 250/254.

Za pomoc s pátráním děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

13. prosince 2021

vytisknout e-mailem