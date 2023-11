Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědkyni dopravní nehody

BENEŠOVSKO - K nehodě došlo 8. října v ul. Karla Nového v Benešově.

Benešovští dopravní policisté šetří nehodu, ke které došlo 8. října 2023 ve 13:57 hodin v ulici Karla Nového v Benešově. Při této nehodě došlo k poškození osobního vozidla Škoda Felicia červené barvy. Řidič druhého vozidla, který Škodu Felicii poškodil, z místa ujel, aniž by s majitelkou vozidla sepsal potřebné dokumenty a záznam o nehodě nebo vyčkal na příjezd policistů.

Celou nehodu měla vidět svědkyně, která poškozené ženě z Felicie měla sdělit, že průběh nehody viděla a měla ho i zaznamenat na videozáznam, a to včetně odjezdu druhého vozidla.

Policisté by proto potřebovali tuto ženu vyslechnout a získat od ní kamerový záznam, případně důležité informace, které by mohly pomoci se ztotožněním řidiče, který od nehody odjel. Touto cestou žádáme tuto svědkyni, aby se ozvala dopravním policistům do Benešova na tel. číslo 974 871 250.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

23. listopadu 2023

vytisknout e-mailem