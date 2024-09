Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme svědka na fotografii

BENEŠOVSKO - Mohl by policistům pomoci s objasněním krádeže.

Policisté z Obvodního oddělení v Benešově pátrají po zloději, který využil chvilkové nepozornosti muže a odcizil mu peněženku při nákupech v supermarketu v ulici Nádražní v Čerčanech. Poškozenému odcizil hotovost v řádu několika tisíc korun, ale i platební karty.

K celé události došlo již v červenci, policistům se ale bohužel dosavadním šetřením nepodařilo zjistit totožnost pachatele proto se obracejí s žádostí o pomoc na širokou veřejnost.

Ke krádeži došlo v místě, kam nesměřují kamery, proto policisté neznají podobu pachatele.

Podařilo se jim ale ztotožnit některé důležité svědky, kteří mohli pachatele krádeže vidět, bohužel jejich výpovědi s objasněním případu nepomohly. Policisté by proto potřebovali vyslechnout ještě jednoho svědka, kterého se jim ale do současné doby nepodařilo ztotožnit a který by jim mohl podat důležité svědectví k osobě pachatele krádeže.

Žádáme muže, možného důležitého svědka, na fotografii, aby se policistům OOP Benešov přihlásil na tel. číslo 735 785 558 (nonstop) nebo na linku 974 871 700 (v době od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin). Dále žádáme i ostatní, kteří by svědka poznali, aby se policistům ozvali na uvedená čísla.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

16. září 2024

vytisknout e-mailem