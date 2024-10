OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ - Zelinja Donja, Toke, Gradačac, Bosna a Hercegovina

Č. j. PPR-35964-2/ČJ-2024-990441

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ



Policejní prezidium České republiky, ředitelství služby dopravní policie, speciální oddělení dohledu Čechy, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., o plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,



opravuje



v rozsahu následujícím zřejmou nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí, kterým je příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou série AB/2017, číslo bloku B0840583, a to tak, že adresa uvedená v obsahové části předmětného rozhodnutí v kolonce č. 3 jako "Zelinja Donka, Toke, Gradačac 76250 Hrvatska", se nahrazuje správným údajem, a to "Zelinja Donja, Toke, Gradačac, Bosna a Hercegovina"



ODŮVODNĚNÍ



Dne 21.05.2024 kolem 15:30 hodin byl příslušníkem Policie ČR projednán příkazem na místě přestupek dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb. zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterého se dne 21.05.2024 v 15:30 hodin na silnici II/107 v obci Všechromy poblíž č. p. 28, dopustil Sifet Omeragić, nar. 23.11.1995 v Bosně a Hercegovině, trv. bytem Zelinja Donja, obec Toke, okres Gradačac, Bosna a Hercegovina. Část obce Zelinja Donja nemá domy označené číslem popisným ani orientačním. Jmenovaný přestupce v daném úseku řídil motorové vozidlo Scania, rz SB920IF, mpz HR, návěs rz SB282II, mpz HR, kdy jmenovaný nerespektoval dopravní značku B 4 - Zákaz vjezdu pro nákladní automobily. Za tento přestupek byla řidiči uložena pokuta a byl vypsán příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou série AB/2017, číslo bloku B0840583, ve výši 1500,- Kč. Pokuta uložená příkazem na místě byla dále evidována pod č.j. PPR-26657/PŘ-2024-990441.



Šetřením dospěl správní orgán k odůvodněnému závěru, že předmětné rozhodnutí o pokutě uložené příkazem na místě vykazuje formální vadu v nepřesném vyplnění kolonky č. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o zřejmou nesprávnost v písemnosti rozhodnutí, tj. v bloku na pokutu na místě nezaplacenou, která nemá zcela vliv na samotné rozhodnutí, lze uvedenou vadu zhojit předmětným rozhodnutím o opravě, a to ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.



POUČENÍ



Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu na ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky, a to cestou speciálního oddělení dohledu Čechy, ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.



npor. Mgr. Pavel Kříž

vedoucí oddělení





Vyvěšeno dne: 03.10.2024

Sejmuto dne: 18.10.2024

vytisknout e-mailem