Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Opravdu vysoká rychlost

HRADECKO - Případ dořeší správní orgán.

Dne 23. ledna 2021 v odpoledních hodinách prováděli policisté z dálničního oddělení Pravy kontrolu dodržování pravidel silničního provozu na 90. kilometru dálnice D11, a to ve směru do Hradce Králové. V rámci této kontroly dohlíželi i na dodržování nejvyšší povolené rychlosti, která je v daném místě snížena na 80 km/h.



Během kontroly se tímto úsekem pohybovalo i vozidlo, kterému policisté naměřili rychlost přesahující 160 km/hod. Policisté proto vozidlo zastavili a následně u řidiče provedli silniční kontrolu. Vzhledem k vysoké rychlosti, kterou řidič jel a tedy i závažnosti jednání, jej policisté oznámili do správního řízení, kde bude své jednání následně vysvětlovat.



Správní orgán může řidiči uložit zákaz řízení na 6 - 12 měsíců a pokuta 5 000 - 10 000 tisíc korun.

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

25. 01. 2021, 15:00

