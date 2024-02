Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Opravdu komunikujete se svou bankou?

LIBERECKO – V domnění, že chrání svůj účet, potvrdila zaslaný odkaz a přišla o své finance.

Prakticky každý den přijímáme oznámení mající znaky kyberpodvodu. Další takový případ zaevidovali předešlého dne policisté na Obvodním oddělení Hejnice.

37letá žena přijala ve své emailové schránce zprávu od fiktivního odesílatele, který jí sděloval, že vstupní heslo do jejího internetového bankovnictví bylo zablokováno. K tomu byl přiložen odkaz s přihlášením do banky. Žena odkaz otevřela a zadala své osobní údaje a heslo potřebné ke vstupu do internetového bankovnictví. Na svém telefonu poté přes aplikaci Smart klíč potvrdila přihlášení. Zanedlouho se ji přes uvedenou aplikaci objevilo oznámení, které si ale nestačila prohlédnout neboť vzápětí zmizelo. Po následné kontrole účtu zjistila, že ji z něj odešla platba ve výši 23 500 korun. Účet včetně platební karty musela tak nechat u své banky zablokovat, aby nedošlo k další neoprávněné transakci.

Opětovně apelujeme!!

Věnujte maximální pozornost jakékoli korespondeci, která se tváří jako vaše banka.

Kontrolujte si adresu odesilatele, ta u podvodných emailů bývá často ,,nesrozumitelná".

Do svého internetového bankovnictví se přihlašujte pouze přes oficiální stránky, nikdy ne prostřednictvím odkazů.

23.2.2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

