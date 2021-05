Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Oprava povrchu mostu v Lobezské ulici

Upozorňujeme řidiče, že od dnešních osmi hodin ráno do neděle 16. května do osmi hodin večer bude zavřený most přes železniční trať v Lobezské ulici u křížení s ulicemi Částkova a Sušická. Uzavřen bude pro automobilovou dopravu i pro MHD. Na most budou moci pouze cyklisté a chodci. Důvodem je oprava povrchu mostu.

Objízdná trasa vede ulicemi Lobezská, U Prazdroje, Rokycanská, Dlouhá.

nprap. Michaela Raindlová

14. května 2021

