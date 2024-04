Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Oprava okapů, další legenda cílena především na seniory

MŘ Ostrava - Žena přišla o veškeré své úspory, které měla naspořené na pohřeb.

Byť to vypadá, jako dobře odvedená práce za 1,5 hodiny, není to tak. Je to další legenda cílená především na osamělé osoby či seniory. Jeden takový případ nyní prověřují policisté z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz ve spolupráci s kriminalisty. Vše začalo úplně nevinně.

V první polovině března si neznámý muž vybral na pohled starší rodinný dům, který obývala žena ve věku téměř 80 let. Muž zazvonil na zvonek a poté, co seniorka vyšla, lámanou češtinou jí nabídl opravu okapů. Žena absolutně nesouhlasila a razantně řekla, že o práci nemá zájem. Muž se nevzdal a naléhal. Zdůraznil ji, že okapové svody jsou ve velmi špatném stavu a potřebují vyměnit. To měl sice pravdu, ale žena si trvala na svém. Nakonec se mu ji podařilo přesvědčit. Domluvili se tedy na částečné obměně, a to jen nad obývacím pokojem, tedy zhruba třech metrů okapů. Dělník zašel pro své kolegy, kteří čekali v zaparkovaném autě před zahradou. Začali se svou prací, kdy starší žena na jejich činnost dohlížela. Netrvalo dlouho a muž, se kterým po celou dobu komunikovala, ji požádal o čaj, s tím, že jim je zima. Seniorka tedy odešla do svého domu a zhruba po 10 minutách se na zahradu vrátila i s čajem. Nestačila se divit. Muži už měli demontované okapy i na jiných místech, než byli domluveni. Žena okamžitě chtěla, aby s prací přestali, že se na tomto nedomluvili. Jenže odpověď byla jasná, okapy jsou děravé a je třeba je také vyměnit a v činnosti pokračovali. Proto s mužem začala řešit cenu. Ten ji uklidnil, že to bude levné a bez faktury. Tedy dokončili svou práci, která trvala „pouze“ 1,5 hodiny a přišla řeč na vyúčtování. Muž ženě na kus papíru napsal, že vyměnili 32 metrů okapů a požadoval od ní částku přes 80.000 korun. Seniorce to přišlo drahé. Sdělila mu, že tolik peněz nemá. Reakce byla okamžitá. Muž ji nabídl, že ji odveze do bankomatu, což seniorka razantně odmítla. Začal ještě více naléhat, zvyšovat hlas a domáhat se peněz. Nakonec se po nějaké době domluvili na částce 55.000 korun a možná i ze strachu je žena muži předala v hotovosti. I přesto, že odešel, netrvalo dlouho a do domu se vrátil. Požadoval doplacení ještě částky 4.000 korun s tím, že zapomněl na nějaký materiál. I když s tím seniorka nesouhlasila, donesla muži požadovanou částku, kterou mu předala. Nečekaný závěr byl pro ženu šokující, muž jí vrátil z těch peněz 1.000 korun a dodal, že má něco koupit vnoučatům a odešel k autu.

Nutno zmínit, že i přesto, že došlo k částečné výměně okapů, za které seniorka zaplatila veškeré své ušetřené peníze, tyto stále protékají a práce byla provedena nekvalitně.

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. Operativním šetřením se podařilo zjistit, že ještě před spácháním daného skutku, zastavilo bílé vozidlo v jiné lokalitě, kde se zřejmě jeden z mužů pokusil nabídnout své služby (video v příloze). Naštěstí jim majitelé domu neotevřeli. Dalším prověřováním kriminalisté zjistili, že velmi podobný případ také řeší kolegové v jiném kraji, kdy modus operandi je úplně stejný, shoduje se také popis muže, či vozidlo, kterým na místo přijeli. Stále po těchto pachatelích pátráme a přivítáme jakoukoliv informaci, která by mohla přispět k danému případu. Jestliže jste se i vy stali obětí takového jednání, oznamte nám to na linku 158, případně sdělte osobně na jakoukoliv policejní služebnu.

Upozornění!!!

Muži mají jezdit v bílé dodávce se zeleným polepem. Nemluví plynule česky, mohlo by se jednat o muže rumunské národnosti. Takovému podvodnému jednání také přispívá jarní období, které je ideální na různé rekonstrukce či práce kolem domů. Proto buďte obezřetní, s kým jednáte. Veškeré náhodné nabídky, které přichází nečekaně a nabídne vám je náhodná osoba, konzultujte s někým z rodiny či přátel. V případě, že na Vás neznámá osoba naléhá, že se musíte okamžitě rozhodnout, volejte linku 158 s tím, že máte podezření na možné podvodné jednání.

dne 9. dubna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

