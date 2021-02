Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Opilý výtržník řádil v supermarketu

CHOMUTOVSKO - Venku pak kouloval lidi i auta; Drzý zloděj se do prodejny vrátil.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší policisté jednání 32letého muže, který se minulé pondělí dopustil výtržností v prodejně chomutovského supermarketu. Nejprve dotyčný vešel do obchodu bez roušky. Když ho na to upozornil pracovník ostrahy, začal běhat po prodejně, převracet stojan s dezinfekcí, stříkat dezinfekci po ostraze, bušit na ochranné plexisklo a vykřikovat. Poté, co byl z objektu vyveden, házel po lidech a vozidlech sněhové koule.

Přivolaná policejní hlídka výtržníka zpacifikovala a odvezla na policejní oddělení. Zasahující policisty přitom dotyčný slovně urážel vulgárními výrazy. Ukázalo se, že muž byl opilý, nadýchal téměř dvě promile alkoholu. Poté, co vystřízlivěl v cele, sdělili mu následující den policisté podezření z trestného činu výtržnictví. Protože se ho dopustil už i v minulosti, hrozí mu v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody.

Drzý zloděj se do prodejny vrátil

Začátkem února došlo v jedné z prodejen drogerie v Chomutově ke krádeži. V dopoledních hodinách tam byl odcizen parfém v hodnotě 599 korun. Neznámý muž si ho zřejmě ukryl do bundy a u pokladny zaplatil pouze za žvýkačky. Z obchodu pak odešel, aniž by za voňavku zaplatil. To, že si sebou nejspíš odnesl kromě uhrazených žvýkaček i parfém, zjistily prodavačky až po jeho odchodu.

O tři dny později se 32letý muž do drogerie vrátil. Prodavačky ho poznaly a přivolaly policii. Policisté ho na místě zadrželi a vyšetřovatel pak zahájil jeho trestní stíhání. Tento Jirkovan podle všeho není žádný „začátečník“, před pár měsíci byl za spáchání trestného činu krádeže již odsouzen. Podle zákona mu za krádež spáchanou v době trvajícího nouzového stavu může v případě uznání viny hrozit až osmileté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 17. února 2021

